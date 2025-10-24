Stasera in tv su Sky c' è un documentario da non perdere | Mariska Hargitay di Law & Order alla ricerca di sua madre in My mom Jayne

Il bisogno di conoscere non Jayne Mansfield la sex symbol, «ma la donna Jayne. Mia mamma Jayne». Questo racconta Mariska Hargitay nella clip in anteprima esclusiva del documentario My mom Jayne. Che arriva stasera in tv in prima visione assoluta alle 21.15 su Sky Arte (e in streaming su Now oltre che on demand). Dopo il passaggio al Festival di Cannes 2025, il doc è stato inserito tra i migliori dell’anno, tanto che alcune riviste di settore (da Variety a The Hollywood Reporter ) lo hanno indicato tra i contendenti all’ Oscar 2026. My mom Jayne, il documentario di Mariska Hargitay su sua madre Jayne Mansfield. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stasera in tv su Sky c'è un documentario da non perdere: Mariska Hargitay di "Law & Order" alla ricerca di sua madre in "My mom Jayne"

