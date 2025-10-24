Starmer | agiremo con Ue su beni Russia

19.40 "Il Regno Unito è pronto a muoversi in tandem con l'Ue" sui beni sovrani della Russia per "sbloccare miliardi e contribuire a finanziare la difesa dell' Ucraina". Così il premier britannico Starmer alla riunione della 'Coalizione dei volenterosi' a Londra, sottolineando che occorre farlo "rapidamente". Starmer, in conferenza stampa, assicura che la coalizione agirà per togliere il petrolio e il gas russi "dal mercato globale"."Putin è l'unico che non vuole fermare la guerra in Ucraina", afferma. "Ridicole" richieste su territori Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Starmer sul vertice con Trump, Zelensky e i leader Ue: «A Washington compiuti passi concreti» - Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer al termine del vertice a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ... Come scrive video.corriere.it

RIARMO UE/ Macron-Starmer, il patto nucleare che “piace” alla Germania e smonta l’Europa a 27 - La dichiarazione di Northwood tra Starmer e Macron e il Kensington Treaty tra Starmer e Merz hanno l’ambizione di ridisegnare l’Europa sulla difesa Forse è il tentativo di rilanciare l’Unione Europea ... Riporta ilsussidiario.net

Kallas: Ue restituirà i beni congelati russi solo se Mosca pagherà i risarcimenti a Kiev - La capa della politica estera dell'Ue ha affermato che il blocco deve approfondire la questione dei beni russi congelati, per essere pronto in caso di un eventuale cessate il fuoco o di un accordo di ... Segnala it.euronews.com