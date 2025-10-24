Star Wars | i fan sorvolano i Disney Studios con un aereo con lo striscione Salvate il sequel su Ben Solo

Dopo la notizia a sorpresa che Adam Driver e Steven Soderbergh stavano lavorando a un sequel sul personaggio di Kylo Ren poi bocciato dalla Disney, i fan non hanno fatto attendere la loro risposta I fan di Star Wars non sembrano affatto contenti della Disney dopo che Adam Driver ha rivelato che i dirigenti dello studio Bob Iger e Alan Bergman hanno rifiutato una sceneggiatura per un film autonomo incentrato su Kylo RenBen Solo intitolato The Hunt for Ben Solo. Come riportato da Collider, un gruppo di fan della saga ha pagato un aereo per far volare uno striscione con la scritta "Save The Hunt for Ben Solo" sopra i Walt Disney Studios a Burbank, in California. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars: i fan sorvolano i Disney Studios con un aereo con lo striscione "Salvate il sequel su Ben Solo"

