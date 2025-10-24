Star Wars i fan chiedono a gran voce il film scartato di Adam Driver su Kylo Ren

I fan di “Star Wars” non sono contenti della Disney dopo che Adam Driver ha rivelato che i dirigenti dello studio Bob Iger e Alan Bergman hanno rifiutato una sceneggiatura per un film indipendente incentrato su Kylo RenBen Solo, il personaggio che Driver ha interpretato con in “Star Wars: Il risveglio della Forza”, “Gli ultimi Jedi” e “L’ascesa di Skywalker”. La sceneggiatura era intitolata “The Hunt for Ben Solo”. Come riportato da Collider, un gruppo di fan di “Star Wars” ha pagato un aereo per far sventolare uno striscione con la scritta “Salvate The Hunt for Ben Solo” sui Walt Disney Studios di Burbank, in California. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Star Wars, i fan chiedono a gran voce il film scartato di Adam Driver su Kylo Ren

