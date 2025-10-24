STAR COMICS PROTAGONISTA A LUCCA COMICS & GAMES

La 59 a edizione di Lucca Comics & Games è alle porte. In cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre, la città toscana diventerà una vera e propria comunità composta da persone accomunate dalla stessa passione, trovando nella cultura pop un mezzo definitivo di espressione. Star Comics, come ogni anno, contribuirà a riunire la miriade di lettori e appassionati nello stand in Piazzale Vittorio Emanuele. Proprio lo stand rappresenta la prima importante novità che Star Comics porterà a Lucca Comics & Games 2025, trasformandosi in Star Comics Shoten! Si tratta di una concezione del tutto nuova, che trae ispirazione dalle librerie giapponesi, appunto "shoten", e dalle principali fiere europee.

