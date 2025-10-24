Stanzione garante Privacy | Dichiarazioni di Ranucci sono di una gravità senza precedenti
Le dichiarazioni rese da Sigfrido Ranucci nel corso della conferenza stampa al Parlamento europeo del 23 ottobre «sono di una gravità senza precedenti. Esse insinuano, infatti, che il Garante - autorità indipendente prevista dalla normativa europea, il cui vertice è eletto da entrambi i rami del Parlamento - operi sulla base di direttive ricevute da terzi, peraltro secondo un indirizzo politico. 🔗 Leggi su Feedpress.me
