Stanziati 200 milioni per lo stadio Maradona | Euro 2032 a Napoli un' opportunità da cogliere
Martedì la giunta cittadina ha detto sì al progetto del restyling approvando i 12 punti che dovranno ispirarne il progetto: previsti - tra gli altri - 10mila posti in più, skybox, posti vip, il museo "Maradona experience" e l’eliminazione della pista di atletica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stanziati 200 milioni per lo stadio Maradona: "Euro 2032 a Napoli un'opportunità da cogliere" - Martedì la giunta cittadina ha detto sì al progetto del restyling approvando i 12 punti che dovranno ispirarne il progetto: previsti - Lo riporta msn.com
Il Comune presenta il nuovo stadio “Maradona”: 200 milioni, 70mila spettatori, addio pista d’atletica, energia solare - Il nuovo stadio Maradona: la copertura potrebbe essere rifatta, ci saranno negozi e un museo Maradona. Come scrive ilnapolista.it
Stadio Maradona, il Comune punta al restyling: chiesti 200 milioni alla Regione Campania - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Paolo Cuozzo, il quale ha parlato della questione che riguarda lo Stadio Maradon ... Secondo ilnapolionline.com