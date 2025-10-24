Stampe floreali e estetica Déco | le due attrici hanno sfilato insieme sul red carpet come protagoniste del docufilm Roberto Rossellini – Più di una vita

I l red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 ha visto due icone del cinema italiano e internazionale brillare con eleganza e personalità: Isabella Rossellini e Kasia Smutniak hanno calcato la passerella come protagoniste del docufilm Roberto Rossellini – Più di una vita, dedicato al padre. Fiori, seta ed estetica Déco hanno raccontato due dive simbolo di una femminilità moderna e raffinata. Roma Film Fest 2025: i look più belli. guarda le foto Isabella Rossellini: kaftano in seta a stampa floreale. Dopo il velluto blu degli Oscar, Isabella Rossellini ha incantato con un abito lungo in seta a stampa floreale con dettagli leopardati firmato Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

