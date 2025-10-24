Stalking Elisabetta Franchi Slitta la decisione del gup E lei ’festeggia’ sui social

"Il gesto parla da solo. Oggi ho vinto, ve ne parlerò presto". Così la stilista Elisabetta Franchi, mostrando il dito medio, in un post diffuso sui social, dopo che è slittata ancora la decisione del giudice: l’imprenditrice è imputata in udienza preliminare per stalking ai danni di una sua ex consulente. Uscendo dalla camera di consiglio, mercoledì, il gup Andrea Romito non ha deciso sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, ma ha invitato la Procura a formulare una differente qualificazione giuridica dei fatti. Deciso dunque un rinvio al 7 novembre per dare la possibilità al pm titolare del fascicolo, Luca Venturi (sostituito in aula dalla collega Michela Guidi) di valutare la richiesta del giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stalking, Elisabetta Franchi. Slitta la decisione del gup. E lei ’festeggia’ sui social

