Stalking Elisabetta Franchi Slitta la decisione del gup E lei ’festeggia’ sui social

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il gesto parla da solo. Oggi ho vinto, ve ne parlerò presto". Così la stilista Elisabetta Franchi, mostrando il dito medio, in un post diffuso sui social, dopo che è slittata ancora la decisione del giudice: l’imprenditrice è imputata in udienza preliminare per stalking ai danni di una sua ex consulente. Uscendo dalla camera di consiglio, mercoledì, il gup Andrea Romito non ha deciso sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, ma ha invitato la Procura a formulare una differente qualificazione giuridica dei fatti. Deciso dunque un rinvio al 7 novembre per dare la possibilità al pm titolare del fascicolo, Luca Venturi (sostituito in aula dalla collega Michela Guidi) di valutare la richiesta del giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stalking elisabetta franchi slitta la decisione del gup e lei 8217festeggia8217 sui social

© Ilrestodelcarlino.it - Stalking, Elisabetta Franchi. Slitta la decisione del gup. E lei ’festeggia’ sui social

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stalking elisabetta franchi slittaStalking, Elisabetta Franchi. Slitta la decisione del gup. E lei ’festeggia’ sui social - I legali di parte civile: "La nostra assistita da più un anno vive un incubo". Come scrive ilrestodelcarlino.it

stalking elisabetta franchi slittaElisabetta Franchi, slitta il processo per stalking contro la migliore amica e la stilista esulta sui social con champagne e dito medio: «Ho vinto» - L'udienza preliminare slitta per la seconda volta: il gup ha chiesto alla Procura di riqualificare il capo di imputazione, che attualmente è per atti persecutori. Segnala msn.com

stalking elisabetta franchi slittaStalking all’ex consulente, slitta la decisione su Elisabetta Franchi - Il gup ha invitato la Procura a riformulare una differente imputazione ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Stalking Elisabetta Franchi Slitta