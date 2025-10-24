Stalking e revenge porn a Reggio Calabria 39enne arrestato | così creava falsi nudi con le foto delle vittime

Un 39enne di Reggio Calabria è stato arrestato per stalking e revenge porn ai danni di giovani donne, vittime di deep fake e ricatti online. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Stalking, revenge porn e deep fake, un arresto in Calabria - Un trentanovenne di Reggio Calabria è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di giovani donne.

