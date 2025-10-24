Stalking e diffamazione indagate tre attiviste femministe C’è anche Carlotta Vagnoli
Le indagini della procura. La procura di Monza ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, accusate in concorso di stalking e diffamazione. Le prime due sono note per il loro impegno femminista e contro la violenza di genere; anche Sabene è giornalista e scrittrice. Secondo l’accusa, avrebbero condotto sui social una campagna di molestie e denigrazione che avrebbe provocato alle persone offese ansia e alterazione delle abitudini di vita. A denunciarle sono A.S., presunta vittima, e Serena Mazzini, conosciuta online come Serena Doe (quest’ultima solo nei confronti di Vagnoli e Fonte). 🔗 Leggi su 361magazine.com
