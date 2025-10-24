Stadio della Roma i comitati ricorrono al Consiglio di Stato | nuova battaglia legale
Non si ferma la disputa intorno al nuovo stadio della Roma nel quartiere Pietralata. Dopo il respingimento del ricorso da parte del TAR del Lazio, i comitati cittadini contrari alla realizzazione dell’impianto hanno deciso di presentare appello al Consiglio di Stato, come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco. Nuovo ricorso. Il punto al centro della controversia resta l’autorizzazione all’abbattimento di 26 alberi nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Il TAR aveva già confermato il nulla osta, pur evidenziando dubbi sul “ legittimo interesse ” dei ricorrenti nel contestare l’atto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
