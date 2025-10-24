Stadio dalla Fiorentina un dossier a Funaro per restare a Campo di Marte Renzi | Nardella finalmente tace
Firenze, 25 ottobre 2025 – Botte, risposte, amarezza e dossier in arrivo. A 72 ore dalla doccia gelata piovuta sui fiorentini con i rubinetti aperti dall’annuncio della sindaca: « Niente Fiesole per il centenario viola », continuano i mal di pancia. Quelli della politica, dei tifosi e, inevitabilmente, della Fiorentina. Proprio la società in queste ore sta mettendo insieme un dossier dettagliato da far arrivare sulla scrivania della sindaca Sara Funaro. Franchi, caffè amaro dei tifosi al bar Marisa: “Cantieri immobili, meglio lo stadio di Rocco” L’obiettivo: fissare nero su bianco tutte le perplessità e i nodi da sciogliere sui quali la società pretende chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Stadio, dalla Fiorentina un dossier a Funaro per restare a Campo di Marte. Renzi: “Nardella finalmente tace” - La società chiederà formalmente lumi sui tempi. lanazione.it scrive
La replica della Fiorentina: “Volevamo un nuovo stadio, ma non è mai stato permesso. C’è ancora grande dispiacere” - Come era prevedibile la replica della Fiorentina alla notizia che la chiusura dei lavori in curva Fiesole subirà un ritardo (Stadio Franchi, ... Come scrive piananotizie.it
Il centrodestra ’sfiducia’ Funaro: "Si è rotto il rapporto con i fiorentini". Pd-Avs: "Non sapete più cosa dire" - Dalla Lista Schmidt a FdI l’appello alle altre minoranze per sottoscrivere la mozione contro la sindaca. msn.com scrive