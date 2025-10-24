Stadio dalla Fiorentina un dossier a Funaro per restare a Campo di Marte Renzi | Nardella finalmente tace

Firenze, 25 ottobre 2025 – Botte, risposte, amarezza e dossier in arrivo. A 72 ore dalla doccia gelata piovuta sui fiorentini con i rubinetti aperti dall’annuncio della sindaca: « Niente Fiesole per il centenario viola », continuano i mal di pancia. Quelli della politica, dei tifosi e, inevitabilmente, della Fiorentina. Proprio la società in queste ore sta mettendo insieme un dossier dettagliato da far arrivare sulla scrivania della sindaca Sara Funaro. Franchi, caffè amaro dei tifosi al bar Marisa: “Cantieri immobili, meglio lo stadio di Rocco” L’obiettivo: fissare nero su bianco tutte le perplessità e i nodi da sciogliere sui quali la società pretende chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

