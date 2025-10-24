Spunta un altro uomo chi è Garlasco ancora una notizia choc | l’intercettazione sui genitori di Sempio
Una nuova ombra si allunga sul caso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, uno dei delitti più discussi degli ultimi vent’anni. Al centro dell’attenzione ci sono gli audio delle intercettazioni ambientali registrate il 10 febbraio 2017, giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio, per la seconda volta indagato nell’inchiesta. Secondo quanto emerso nella puntata del 23 ottobre del programma Ore 14 sera, condotto da Milo Infante su Rai 2, esisterebbero dubbi sulla genuinità di quelle registrazioni, captate all’interno dell’auto dei genitori di Sempio. L’ipotesi, lanciata nel corso della trasmissione, è che l’audio possa essere stato manomesso o comunque alterato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
