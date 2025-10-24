Springsteen | Liberami dal nulla il regista confessa | Il Boss parla già del sequel

Movieplayer.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma il racconto delle gesta del rocker, che sarebbe interessato a dare un seguito a Springsteen: Liberami dal nulla, da ieri 23 ottobre nei cinema italiani. Bruce Springsteen sarebbe intenzionato a raccontare un'altra parte della sua storia. Lo ha confessato il regista di Springsteen: Liberami dal nulla Scott Cooper, svelando che il Boss avrebbe già parlato di un potenziale sequel. "Suppongo che se si riescono a fare quattro film sui Beatles, si possano fare anche un paio di film su Bruce Springsteen", ha detto Cooper alla première di Liberami dal nulla all'AFI Fest, come riporta Variety. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

springsteen liberami dal nulla il regista confessa il boss parla160gi224160del160sequel

© Movieplayer.it - Springsteen: Liberami dal nulla, il regista confessa: "Il Boss parla già del sequel"

Argomenti simili trattati di recente

springsteen liberami regista confessaSpringsteen: Liberami dal nulla, il regista confessa: "Il Boss parla già del sequel" - Non si ferma il racconto delle gesta del rocker, che sarebbe interessato a dare un seguito a Springsteen: Liberami dal nulla, da ieri 23 ottobre nei cinema italiani. Riporta movieplayer.it

springsteen liberami regista confessa“Springsteen - Liberami dal nulla”: ecco il biopic sull’idolo del rock - Considerato senza esitazioni tra i i titoli più interessanti della stagione, il biopic “Springsteen - Come scrive unionesarda.it

springsteen liberami regista confessaSpringsteen - Liberami dal nulla Recensione: un biopic imperfetto sul Boss dietro la musica - Jeremy Allen White mette tutto sè stesso nel ruolo del Boss in un biopic che lascia da parte la musica per indagare l'uomo, ma il risultato è altalenante. Lo riporta cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Springsteen Liberami Regista Confessa