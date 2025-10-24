Springsteen | Liberami dal nulla il regista confessa | Il Boss parla già del sequel
Non si ferma il racconto delle gesta del rocker, che sarebbe interessato a dare un seguito a Springsteen: Liberami dal nulla, da ieri 23 ottobre nei cinema italiani. Bruce Springsteen sarebbe intenzionato a raccontare un'altra parte della sua storia. Lo ha confessato il regista di Springsteen: Liberami dal nulla Scott Cooper, svelando che il Boss avrebbe già parlato di un potenziale sequel. "Suppongo che se si riescono a fare quattro film sui Beatles, si possano fare anche un paio di film su Bruce Springsteen", ha detto Cooper alla première di Liberami dal nulla all'AFI Fest, come riporta Variety. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
