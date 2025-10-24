“The Boss” Bruce Springsteen ha calcato il tappeto rosso del TCL Chinese Theatre per l’anteprima mondiale del biopic “Springsteen: Liberami dal Nulla”, diretto da Scott Cooper e già nei cinema italiani, in apertura dell’AFI Film Festival. Jeremy Allen White, l’attore che presta il volto al rocker nel film, ha sfilato accanto al regista e ai produttori. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Jeremy-Allen-White-e-Springsteen-mostro-le-nostre-fragilita20251022video16291950.mp4 La pellicola ripercorre la genesi dell’album “Nebraska” del 1982, inciso in solitaria con un registratore a quattro piste nella camera da letto del New Jersey. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Springsteen, il Boss si spoglia sul red carpet