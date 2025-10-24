Spot vergognoso con Reagan | Trump rompe col Canada Poi l’Ontario lo ritira
Donald Trump ha deciso. Dopo la pubblicazione di uno spot contro le tariffe Usa da parte della provincia dell'Ontario, al momento tutti i negoziati commerciali con il Canada sono stati chiusi. L'inquilino della Casa Bianca ha accusato il governo provinciale di aver utilizzato un discorso di Ronald Reagan - presidente dal 1981 al 1989 - per portare un messaggio in chiave anti-dazi rivolto al pubblico a stelle e strisce. E guai a chi tocca Reagan. La risposta alla pubblicità canadese di The Donald è stata tanto chiara quanto definitiva: " A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati ", ha scritto il Tycoon su Truth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump blocca i negoziati commerciali con il Canada: “Spot con Reagan falso e vergognoso” - Il video, finanziato con circa 75 milioni di dollari, mostrava una vecchia clip di Reagan in cui l’ex presidente repubblicano si esprimeva contro i dazi doganali. Da affaritaliani.it
Lo spot canadese con Ronald Reagan che parla male dei dazi fa “sbroccare” Trump - "A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati", ha scritto su Truth ... Scrive blitzquotidiano.it
Canada sospende lo spot con Reagan contro i dazi - L'Ontario sospende lo spot pubblicitario con Ronald Reagan che ha fatto infuriare Donald Trump e lo ha spinto a sospendere le trattative per un accordo commerciale. Scrive ansa.it