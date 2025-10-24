Sport per Tutti | inclusione e solidarietà al Parco Archeologico di Roma Est domenica 26 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre, il Parco Archeologico di Roma Est si trasformerà in un grande villaggio dello sport una vera e propria palestra a cielo aperto con “Sport per Tutti”, l’iniziativa che mette al centro l’inclusione, la partecipazione e il benessere collettivo. Organizzato dall’Associazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

