Sport in tv oggi venerdì 24 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 24 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis a Vienna dove saranno ben tre gli italiani protagonisti. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini risponderanno all’appello e cercheranno di centrare le semifinali, tingendo ancor di più d’azzurro questa giornata. Inoltre, inizieranno i week end del Motomondiale e di F1, rispettivamente in Malesia e a Città del Messico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 24 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

