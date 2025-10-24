Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti fari puntati su Sinner

Ci aspetta un’altra giornata ricca di eventi sportivi: di seguito tutto il programma per questo venerdì 24 ottobre con gli orari e dove vedere gli eventi. Venerdì pieno di eventi sportivi. Tornano MotoGP e Formula 1, ma i fari saranno puntati principalmente sul tennis. Oggi, ci saranno ben tre italiani a dare spettacolo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. L’obiettivo è uno: centrare le semifinali dell’ATP. Inizia anche il weekend dei motori: il motomondiale sarà di scena in Malesia, mentre la F1 si prepara ad entusiasmare i tifosi della Città del Messico. In programma pure i Mondiali di taekwondo, di ginnastica artistica e di ciclismo su pista. 🔗 Leggi su Sportface.it