Tempo di lettura: 2 minuti “ Tra le tante problematiche che attanagliano da tempo la Campania e in modo particolare le aree interne, quella dello spopolamento è tra le più preoccupanti”. Ad affermarlo è Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali. “ Per la provincia di Benevento, da un report della Cgia di Mestre è emerso che tra il 2014 e il 2024 sono emigrati 11.300 giovani fra i 15 e i 34 anni e ciò ha portato a una riduzione del 16,8% della popolazione giovanile di tale fascia d’età. Sempre nella nostra provincia tra lo scorso anno e i primi mesi del 2025 si è registrata un’ulteriore diminuzione di residenti e secondo l’Istat il tasso di variazione demografica è di circa -6,8 per mille. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spopolamento aree interne, Ferraro (FdI): “Emorragia da arginare con politiche concrete”