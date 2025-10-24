Splende il sole e niente pioggia | le previsioni meteo del weekend in Lombardia

L’ultimo fine settimana di ottobre non dovrebbe regalare brutte sorprese sul fronte meteorologico. Temperature tutto sommato miti, visto il periodo autunnale, capaci di raggiungere al pomeriggio anche 18-20 gradi. Non sono previste precipitazioni ma giornate soleggiate anche grazie alle correnti nord-occidentali in larga parte asciutte. Qualche nuvola in montagna, sul fronte alpino, in particolare nella zona di Livigno. Le piogge torneranno a bagnare la Lombardia dal mese di novembre. Vediamo insieme le previsioni meteo giorno per giorno di 3BMeteo. Sabato 25 ottobre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo t empo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Splende il sole e niente pioggia: le previsioni meteo del weekend in Lombardia

