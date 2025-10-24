Spinazzola pronto alla sfida contro l’Inter | Loro più forti dell’anno scorso Duello sulla fascia con Dumfries? Vi dico questo

Inter News 24 L’esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro l’Inter. Alla vigilia del big match contro l’Inter, l’esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha suonato la carica. Intervenuto a Radio CRC, il giocatore azzurro ha riconosciuto la grande forza della squadra avversaria, definendo la Beneamata “fortissima” e addirittura “più forte dellanno scorso”. Ha sottolineato come il club meneghino abbia migliorato la rosa con innesti di qualità, potenziando soprattutto la panchina, e come la squadra di Cristian Chivu stia attraversando un ottimo momento di forma fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com

