Spinazzola | Non eravamo concentrati con il Psv per me in difesa mancano i dettagli
Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare della situazione attuale che sta vivendo il Napoli dopo la sconfitta contro il Psv 6-2 in Champions. Le parole di Spinazzola. « Psv-Napoli? Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po’ mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto. Contro il City, invece, abbiamo resistito 70 minuti in 10 con grande concentrazione per cercare di non prendere gol: secondo me dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare sotto l’aspetto del gioco. Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Spinazzola ha parlato in conferenza stampa dopo la partita: "Eravamo troppo bassi e ci mancava qualcuno più avanzato. Dura giocare ogni 3 giorni ma dobbiamo tenere botta" - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Spinazzola non cerca alibi dopo la sconfitta con il Torino L’esterno del Napoli ha subito rivolto lo sguardo al match di martedì con il PSV Eindhoven, che dovrà essere preparato analizzando gli errori commessi oggi #TorinoNapoli #Spinazzola - X Vai su X
Spinazzola: «Non eravamo concentrati con il Psv, per me in difesa mancano i dettagli» - Leonardo Spinazzola è intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione attuale che sta vivendo il Napoli dopo la sconfitta contro il Psv. Da ilnapolista.it
Psv-Napoli 1-1 (McTominay 31', ag. Buongiorno 35'): autogol sfortunato, si torna sul pari - Perisic crossa con il destro a rientrare, Buongiorno nel tentativo di anticipare Til di testa la mette ... Secondo tuttonapoli.net
Psv-Napoli 6-2, che disastro degli azzurri in Olanda: «Una notte da dimenticare» - Diciamo che la trasferta di Eindhoven era partita male sin da subito, dopo che, alla vigilia del match, 200 tifosi del Napoli erano stati fermati (poi rilasciati con il foglio di via) ... Lo riporta msn.com