Spinazzola | Non eravamo concentrati con il Psv per me in difesa mancano i dettagli

Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare della situazione attuale che sta vivendo il Napoli dopo la sconfitta contro il Psv 6-2 in Champions. Le parole di Spinazzola. « Psv-Napoli? Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po’ mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto. Contro il City, invece, abbiamo resistito 70 minuti in 10 con grande concentrazione per cercare di non prendere gol: secondo me dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare sotto l’aspetto del gioco. Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

