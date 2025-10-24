Il Napoli si prepara alla sfida con l’ Inter e lo fa con la voce di Leonardo Spinazzola, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per analizzare il momento della squadra e il pesante ko di Eindhoven. L’esterno azzurro ha parlato con lucidità, tra autocritica e voglia di riscatto, sottolineando la necessità di ritrovare compattezza e concentrazione, qualità che avevano contraddistinto il gruppo di Antonio Conte nei momenti migliori. “Serve più fame e concentrazione”. “PSV-Napoli? Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po’ mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto” Spinazzola ha ricordato come, contro il Manchester City, la squadra avesse mostrato una grande solidità mentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Spinazzola a Radio CRC: “Serve fame, dobbiamo rialzarci”, poi sull’Inter, stagione e ritorno in Nazionale