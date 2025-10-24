Spider-Man 4 | un video sembra rivelare uno spoiler sul personaggio di Sadie Sink nell’MCU
Sadie Sink entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe nel 2026 con Spider-Man: Brand New Day, ma il suo personaggio potrebbe già trovarsi in difficoltà. La timeline dell’MCU vedrà finalmente il ritorno di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, sul grande schermo nel 2026, poiché il suo prossimo capitolo è attualmente in produzione. Attraverso @CosmicMMedia, è emerso un nuovo video dal set di Spider-Man: Brand New Day, questa volta incentrato su Sink, poiché il suo personaggio viene visto ferito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Argomenti simili trattati di recente
Brad Winderbaum afferma che la dinamica tra Peter Parker, Harry e Norman Osborn nella seconda stagione di "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" "sembra quella di Succession": "È emozionante. Ha una vera profondità." - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man 4 Set Video Provides Major Hint About Who Sadie Sink Is Playing - Man 4 set video provides some major clues regarding who Sadie Sink could potentially be playing in the MCU movie. Scrive yahoo.com
Spider-Man: Brand New Day, possibili spoiler su Scorpion col nuovo video dal set! - Man: Brand New Day con la stessa uniforme da carcerato che indossava nella scena a metà dei titoli di coda di Spider- Secondo cinema.everyeye.it
Spider-Man 4, Mark Ruffalo beccato sul set… ecco quale sarà il suo ruolo! - Man di Tom Holland, ma senza i segni del motion capture: che fine ha fatto Hulk? filmpost.it scrive