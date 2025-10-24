Tra le iniziative più originali nelle Marche c’è l’Halloween Mistery Fest di Montelupone (Macerata), che torna dal 31 ottobre al 2 novembre. Il borgo si trasforma in un luogo incantato e misterioso grazie all’idea di Leonardo Bedini, attore e cantastorie. Il centro storico ospita spettacoli, giochi e percorsi per tutte le età. A teatro invece, andranno in scena due show: uno ispirato ai misteri di un’antica abbazia, l’altro dedicato ai bambini. Anche Monsano (Ancona) festeggia Halloween con un evento ad alta tensione: il Paradise Play Drink & Food ospita un percorso horror all’aperto con attori dal vivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Spettacoli, show, escape room e 'Zombie Night'. A voi la scelta