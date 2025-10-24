Spesa pensioni oltre 364 miliardi un trattamento su due sotto i 1.000 euro
La spesa per le pensioni e per le prestazioni assistenziali dell’Inps ha raggiunto il totale di oltre 364 miliardi di euro nel 2024, ma un trattamento su due è al di sotto dei 1.000 euro. Sono i dati che arrivano dall’Osservatorio statistico sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano pubblicato nelle ultime ore dall’istituto di previdenza con riferimento al 31 dicembre 2024. I dati e le informazioni derivano dal Casellario centrale dei pensionati e forniscono un quadro di riferimento complessivo della platea di chi riceve almeno una prestazione dall’Inps e contribuisca a incrementare la spesa pensionistica nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
