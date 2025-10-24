Spazio nasce il big europeo asse Leonardo-Thales-Airbus

Un colosso europeo con 6,5 miliardi di ricavi e 25mila dipendenti. Dopo una lunga trattativa Leonardo, Airbus e Thales ufficializzano il «project Bromo» che unirà le attività spaziali dei tre gruppi in una società comune di nuova costituzione. L'azienda sarà operativa a partire dal 2027 e punta a diventare un'alternativa europea ai colossi americani che oggi dominano lo spazio nel settore civile e militare, a cominciare dalla SpaceX di Elon Musk. Ma la sfida è anche con i player cinesi. Basti pensare che nel 2024 dall'Europa sono stati effettuati soltanto tre lanci orbitali contro i 144 conclusi negli Stati Uniti e i 68 portati a termine in Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spazio, nasce il big europeo asse Leonardo-Thales-Airbus

