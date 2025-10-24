Spazio ai giovani Immobile sfitto da anni diventa dall’1 novembre un nuovo studentato

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° novembre Ravenna avrà un nuovo studentato con 44 posti letto. ‘Via Marconi A Student Place’, nato da un’idea dell’agenzia immobiliare Ravimm, è il frutto della rigenerazione dell’ex sede della Banca Popolare di Ravenna, poi Bper, al primo piano di via Walter Suzzi 2, all’angolo con via Marconi, sfitta da oltre 10 anni. "Marconi – racconta Alberto Ravaioli, coordinatore dello studentato per Ravimm – è uno spazio pensato per studenti e giovani lavoratori, per persone di Ravenna e internazionali, così da dare alla città un’opportunità abitativa che a oggi manca. Abbiamo scelto questa posizione, che è tattica, perché vicina all’ospedale, perfetta per gli studenti di Medicina, ma anche vicina al centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spazio ai giovani immobile sfitto da anni diventa dall82171 novembre un nuovo studentato

© Ilrestodelcarlino.it - Spazio ai giovani. Immobile sfitto da anni diventa dall’1 novembre un nuovo studentato

Altre letture consigliate

spazio giovani immobile sfittoSpazio ai giovani. Immobile sfitto da anni diventa dall’1 novembre un nuovo studentato - Alberto Ravaioli: "Un lucernario con spazi comuni e 18 appartamenti". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spazio Giovani Immobile Sfitto