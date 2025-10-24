Spazio ai giovani Immobile sfitto da anni diventa dall’1 novembre un nuovo studentato

Dal 1° novembre Ravenna avrà un nuovo studentato con 44 posti letto. ‘Via Marconi A Student Place’, nato da un’idea dell’agenzia immobiliare Ravimm, è il frutto della rigenerazione dell’ex sede della Banca Popolare di Ravenna, poi Bper, al primo piano di via Walter Suzzi 2, all’angolo con via Marconi, sfitta da oltre 10 anni. "Marconi – racconta Alberto Ravaioli, coordinatore dello studentato per Ravimm – è uno spazio pensato per studenti e giovani lavoratori, per persone di Ravenna e internazionali, così da dare alla città un’opportunità abitativa che a oggi manca. Abbiamo scelto questa posizione, che è tattica, perché vicina all’ospedale, perfetta per gli studenti di Medicina, ma anche vicina al centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

