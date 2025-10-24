M iti da sfatare. Regole ferree e diktat da rispettare sono stati a lungo i pilastri fondanti del mondo della moda. In particolare per quanto riguarda styling, abbinamenti e scelta dei look. Con il passare del tempo, tuttavia, quelle imposizioni si sono fatte via via meno rigide e rigorose, lasciando spazio a interpretazioni nuove e idee inedite. Un esempio? Il piumino donna elegante, vero protagonista della stagione fredda. Giacche e abiti: 5 outfit e abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Nell’ Autunno-Inverno 202526, infatti, il tradizionale e intramontabile cappotto scopre un degno rivale in fatto di raffinatezza e formalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Spazio a capispalla imbottiti dallo spirito glamour e dall'inaspettata eleganza. Da indossare insieme a bluse preziose, gonne al ginocchio e abiti chic