Spari nel tardo pomeriggio | nel mirino il presidente del Comitato di quartiere Giuseppe Di Bari
Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 19 alcuni colpi di pistola sono stati esplosi all?indirizzo del sessantenne, barlettano, Giuseppe Di Bari, presidente del comitato?zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altre letture consigliate
Spari in tarda serata ad Afragola (Napoli) all’interno di un bar, ferito un uomo Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato. - facebook.com Vai su Facebook
Spari a Dallas contro ufficio Ice, morti due migranti. Fbi: "Atto mirato, messaggi sulle pallottole" - Sparatoria oggi a Dallas, nel mirino l'ufficio dell'Ice, l'agenzia federale che applica le politiche anti- Si legge su adnkronos.com