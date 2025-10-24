Spari a Tivoli gambizzato un uomo davanti casa Indagano i carabinieri
Un uomo, un romano di 28 anni, è stato gambizzato in strada. Un agguato in pieno giorno consumato intorno alle 16 di giovedì 23 ottobre nella zona delle case popolari di Villa Adriana, nel comune di Tivoli, a pochi chilometri da Roma. La vittima, trasportata dal 118 in ospedale, non è in pericolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
