Sparatoria a Cagnano Varano | 50enne ferito da un proiettile in strada
Sparatoria a Cagnano Varano, dove un 50enne del posto è rimasto ferito da un proiettile durante un litigio in strada. Il fatto è accaduto intorno alle 14.30, lungo Corso Giannone: il proiettile sarebbe stato esploso da un'auto in corsa e avrebbe colpito il 50enne all'altezza di un gluteo. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sparatoria in pieno giorno a Cagnano Varano: paura vicino al centro storico, ferito trasportato in elisoccorso - CAGNANO VARANO (FG) – Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Lo riporta statoquotidiano.it