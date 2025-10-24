Sparatoria a Cagnano Varano | 50enne ferito da un proiettile in strada

Sparatoria a Cagnano Varano, dove un 50enne del posto è rimasto ferito da un proiettile durante un litigio in strada. Il fatto è accaduto intorno alle 14.30, lungo Corso Giannone: il proiettile sarebbe stato esploso da un'auto in corsa e avrebbe colpito il 50enne all'altezza di un gluteo. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it