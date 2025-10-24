Spalletti Juve l’allenatore apre ai bianconeri? Messaggio chiaro dell’ex ct della Nazionale italiana | ecco che cosa ha detto

Spalletti Juve, il tecnico apre al ritorno in panchina dopo le voci sulla Juve, ma ammette: «Nessuno mi ha cercato». Poi l’amarezza per la Nazionale. Un nome che aleggia, una suggestione che prende corpo proprio nel momento più delicato per diverse panchine di Serie A, Juventus compresa. Luciano Spalletti torna a parlare in pubblico e lo fa aprendo, di fatto, le porte a un possibile ritorno ad allenare. Intervenuto a Roma presso lo store Mondadori per la presentazione del libro “L’ultima danza di Maradona” di Giancarlo Dotto, l’ex tecnico del Napoli e della Nazionale ha risposto alle domande sul suo futuro, lanciando un messaggio chiaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, l’allenatore apre ai bianconeri? Messaggio chiaro dell’ex ct della Nazionale italiana: ecco che cosa ha detto

