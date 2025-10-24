Spagna ritrovato il Picasso scomparso | Preso dalla vicina che lo aveva scambiato per un pacco

L'opera nei giorni scorsi era stata data per persa durante un trasferimento da Madrid, prima di essere esposta a Granada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

spagna ritrovato il picasso scomparso preso dalla vicina che lo aveva scambiato per un pacco

© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, ritrovato il Picasso scomparso: "Preso dalla vicina che lo aveva scambiato per un pacco"

