Spagna ritrovato il Picasso scomparso | Preso dalla vicina che lo aveva scambiato per un pacco
L'opera nei giorni scorsi era stata data per persa durante un trasferimento da Madrid, prima di essere esposta a Granada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
