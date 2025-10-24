Spaccio di droga in casa | arrestato a Bari un 23enne I ' clienti' segnati su una lista

La Polizia Locale ha arrestato a Bari un 23enne accusato di spaccio e detenzione di droga. Nel corso di alcuni controlli, gli agenti hanno scoperto, nella sua abitazione, una ‘base logistica’ per lo smercio dello stupefacente, in particolare di hashish.Il giovane, con precedenti penali, avrebbe. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Arrestato a Ponsacco un 32enne per spaccio di droga Durante un controllo in via Peschiera, con sé eroina e marijuana - facebook.com Vai su Facebook

Pubblicizzava la droga su TikTok e la vendeva in casa: arrestato 65enne ad Asti - L'uomo, 65 anni, promuoveva la propria attività di spaccio attraverso i social, sfruttando la piattaforma TikTok per attirare potenziali clienti ... Lo riporta fanpage.it

Milano, droga nascosta nelle lattine in un appartamento di via Clitumno: arrestato 39enne - Un cittadino statunitense di 39 anni è stato arrestato a Milano per detenzione e spaccio di droga: sequestrate varie sostanze e denaro. Da virgilio.it

Oltre 35 chili di droga sotto il divano e nella cappa della cucina: la casa-magazzino dello spaccio nel Milanese - In casa, a Cesano Boscone (Milano), nascondeva hashish e cocaina, insieme a 3mila euro ... Secondo milanotoday.it