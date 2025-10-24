Spacciavano droga calando un paniere dal balcone e davanti ai figli piccoli | arrestati marito e moglie

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spacciavano droga in casa, davanti ai loro figli e calando un paniere dal quale i clienti prelevavano le dosi. I carabinieri della Compagnia di Partinico coadiuvati dal personale del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno per questo arrestato una coppia di Montelepre composta da un uomo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

