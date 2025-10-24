Spacciava nel bosco Il racconto dei clienti
E’ stato il capitano dei carabinieri Angelo Faraca, all’epoca dei fatti comandante della tenenza di Abbadia San Salvatore, a ricostruire l’operazione che portò a smantellare uno dei primi bivacchi nei boschi per lo spaccio scoperti nella nostra provincia. Un episodio che fece molto scalpore sulla montagna. "In località Le Chiavi – ha spiegato sollecitato dal pm Siro De Flammineis – ci avevano segnalato lo stazionamento di persone in tende e bivacchi. Era il febbraio 2019 quando andammo, furono viste tre persone fuggire. Lasciarono lì alcuni grammi di droga e soprattutto un cellulare ancora acceso". 🔗 Leggi su Lanazione.it
