Spacciava le dosi vicino a un liceo | i clienti erano giovanissimi studenti

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A vent'anni spacciava droga vicino a un liceo. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia del commissariato di Gaeta, scoprendo un giro di spaccio nei pressi di una scuola della città.  I poliziotti hanno individuato un 20enne, già noto alle forze dell'ordine, grazie alla descrizione che è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

