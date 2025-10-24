Spacciava le dosi vicino a un liceo | i clienti erano giovanissimi studenti
A vent'anni spacciava droga vicino a un liceo. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia del commissariato di Gaeta, scoprendo un giro di spaccio nei pressi di una scuola della città. I poliziotti hanno individuato un 20enne, già noto alle forze dell'ordine, grazie alla descrizione che è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
