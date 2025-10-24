Spacciatore seriale sorpreso all' Isola Memmia e arrestato
Non passa giorno che la Polizia di Stato non arresti uno spacciatore di droga. Il fenomeno è più che mai presente in città, ma l'attenzione degli agenti è massima. E' successo ancora il 22 ottobre quando i poliziotti della sezione "Volanti" hanno messo le manette ai polsi ad un egiziano di 25. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
