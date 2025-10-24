Spacciatore di crack arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli

E' stato sorpreso nella zona di Porta Nolana, a Napoli, mentre vendeva crack il 43enne, originario della Tunisia, arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, bloccato dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti crack e 180 euro in banconote di vario taglio, provento dello spaccio.

