Soumahoro | Esiste il diritto a non emigrare e a rimpatriare ma la sinistra della ztl non lo capisce

Viaggiare è piacevole, emigrare invece no", dice Aboubakar Soumahoro. Che poi aggiunge: "Questo è un concetto che si può capire solo se finalmente si esce dalla.

Soumahoro: "Esiste il diritto a non emigrare e a rimpatriare, ma la sinistra della ztl non lo capisce" - Ma la sinistra non lo dice perché è scollegata dalla verità. Lo riporta ilfoglio.it

Soumahoro, giravolta sui migranti: vanno aiutati a casa loro/ “Diritto di restare è una soluzione concreta” - "Diritto di restare è una soluzione concreta", così certifica il fallimento del Pd ... Scrive ilsussidiario.net