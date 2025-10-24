Sotto il segno del mistero | Le 12 civette di Juliette Evola

Casa Editrice: Alessandro Polidoro Editore Collana: Interzona Genere: Thriller esoterico Pagine: 608 Prezzo: 20,00 € Codice ISBN: 979-1281852051 C’è un’atmosfera inquieta e ipnotica che avvolge fin dalle prime pagine “ Le 12 civette”, il nuovo romanzo della misteriosa Juliette Evola, autrice di origini cecoslovacche che vive a Trieste e che, come la sua opera, sembra emanare un fascino enigmatico. Il suo cognome evoca inevitabilmente quello del controverso filosofo, artista ed esoterista Julius Evola, e forse non è un caso: anche in questo racconto aleggia un interesse profondo per la magia, i simboli occulti e il potere della trasformazione alchemica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it