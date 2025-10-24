Sostituzione caldaia con pompa di calore | come fare e quanto si risparmia sul riscaldamento

In vista dell’arrivo della stagione fredda e dell’accensione dei riscaldamenti, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) consiglia di valutare se sia il caso di sostituire la caldaia a combustibile con una pompa di calore elettrica. A tal proposito, l’Enea ha predisposto una vera e propria applicazione online che consente arrivare a delle previsioni di risparmio sulle spese in bolletta di riscaldamento – e, dunque, la convenienza – oltre a misurare la fattibilità della nuova installazione. Si ricorda che muoversi nell’ambito delle caldaie rappresenta, soprattutto da quest’anno, un campo minato per via delle normative europee, particolarmente intolleranti sulle caldaie a gas e a combustibili fossili e sulla necessità della loro eliminazione e sostituzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

