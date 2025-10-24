Sostenibilità in pellicola sei cortometraggi raccontano altrettante aziende artigiane locali

Udinetoday.it | 24 ott 2025

La sostenibilità delle imprese diventa racconto su pellicola. Ieri sera, giovedì 23 ottobre sono stati presentati al Visionario di Udine i sei cortometraggi di “Sostenibilità in pellicola”, il progetto che narra, attraverso il linguaggio dell’audiovisivo, la sostenibilità nel settore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

