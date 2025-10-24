Sostenibilità e sfide per le Pmi Cappietti all' Expo di Osaka

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aretino all'Expo in Giappone, il commercialista Giovanni Cappietti ha preso parte all'edizione 2025 dell'evento internazionale che ha posto al centro il dialogo tra innovazione, sostenibilità e cooperazione. in particolare Cappietti è intervenuto al seminario del 27 settembre in rappresentanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Sfide Pmi Cappietti