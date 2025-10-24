Sostenibilità e sfide per le Pmi Cappietti all' Expo di Osaka
Un aretino all'Expo in Giappone, il commercialista Giovanni Cappietti ha preso parte all'edizione 2025 dell'evento internazionale che ha posto al centro il dialogo tra innovazione, sostenibilità e cooperazione. in particolare Cappietti è intervenuto al seminario del 27 settembre in rappresentanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al Forum Sostenibilità 2025 tenutosi oggi a Roma sono state premiate le eccellenze italiane che hanno saputo trasformare le sfide ambientali, economiche e sociali in opportunità di innovazione e sviluppo. Il Premio “Impresa Sostenibile” 2025 ha messo in evi - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi acquisire competenze concrete per gestire le sfide ambientali e guidare la sostenibilità in azienda? - Gestione Energetica - Management Sostenibilità Ambientale e Politiche ESG - Sostenibilità Ambientale Scopri tutti i corsi: https://lc.cx/JR8UNb #Forma - X Vai su X