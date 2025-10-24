Sostegno alla proposta di legge popolare ' Psicologia pubblica e gratuita per tutti' Anche ad Arezzo la raccolta firme
Arezzo, 24 ottobre 2025 – . La dichiarazione del capogruppo consiliare Francesco Romizi (Arezzo 2020) "Accolgo con grande favore la notizia del raggiungimento delle 50mila firme necessarie per l'approdo in Parlamento della proposta di legge d'iniziativa popolare per l'accesso pubblico e gratuito alla psicologia. È un traguardo importante, frutto di un lavoro collettivo, che mette al centro un tema troppo spesso trascurato: il diritto al benessere psicologico come parte integrante del diritto alla salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it
