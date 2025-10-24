sos palazzetto ristrutturazione a rischio

Una questione burocratica rischia di far saltare il finanziamento, 2 milioni e 75 mila euro a fondo perduto di fondi del Pnrr, per la ristrutturazione del palazzetto dello sport Don Balduzzi di Garlasco che oggi ospita, tra l’altro, le gare casalinghe delle squadre di volley maschile di serie B e di volley femminile di B1. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simone Molinari, era riuscita a ottenere il finanziamento, destinato espressamente all’edilizia scolastica. Ora però il Ministero lo ha di fatto revocato escludendo il Comune dalla graduatoria. Una decisione che per l’Amministrazione comunale è "illegittima". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

