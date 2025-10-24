Sos case popolari famiglie in attesa di alloggio

Dalla graduatoria attualmente in vigore per l’assegnazione delle case popolari risulta che a Mondolfo e Marotta sono ben 32 le famiglie aventi diritto la cui domanda non può essere soddisfatta per mancanza di alloggi e di queste una ventina si trovano in condizioni finanziarie molto critiche. Il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi pone l’accento sull’emergenza abitativa che a suo dire si sta registrando nel quarto comune della provincia. "Sono necessari nuovi interventi per l’edilizia economico popolare, per andare incontro al bisogno dei nuclei a basso reddito, se non addirittura in condizioni di assoluta povertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos case popolari, famiglie in attesa di alloggio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Case popolari, Cesena Siamo Noi: “La situazione delle Torri di Sant’Egidio è il risultato di anni di incuria. Ora servono interventi concreti, non solo interpellanze” Cesena Siamo Noi accoglie con favore l’attenzione del Partito Democratico verso le condizioni - facebook.com Vai su Facebook

Case popolari, a Roma l’Ater chiede fino a 200mila euro: “Arretrati di 30 anni da restituire subito, rischio bomba sociale” di Youssef Taby - X Vai su X

Sos case popolari, famiglie in attesa di alloggio - Il capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi: "Trentadue i nuclei aventi diritto, la cui domanda non può essere soddisfatta" ... Secondo msn.com

Case popolari, bando in 9 Comuni. Sportello itinerante per le domande - San Giuliano: alloggi a costi calmierati per le fasce deboli, iniziativa di sostegno dell’Agenzia per l’abitare . Lo riporta msn.com

“Nuove case popolari per risolvere la crisi abitativa”: l’impegno di Minniti (Forza Italia) - "I fondi stanziati dalla Regione per i contributi affitto hanno subito negli ultimi anni tagli consistenti e non sono sufficienti per il numero crescente di famiglie in difficoltà economiche" ... Si legge su luccaindiretta.it