sos case popolari famiglie in attesa di alloggio

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025

Dalla graduatoria attualmente in vigore per l’assegnazione delle case popolari risulta che a Mondolfo e Marotta sono ben 32 le famiglie aventi diritto la cui domanda non può essere soddisfatta per mancanza di alloggi e di queste una ventina si trovano in condizioni finanziarie molto critiche. Il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi pone l’accento sull’emergenza abitativa che a suo dire si sta registrando nel quarto comune della provincia. "Sono necessari nuovi interventi per l’edilizia economico popolare, per andare incontro al bisogno dei nuclei a basso reddito, se non addirittura in condizioni di assoluta povertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

